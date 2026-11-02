В Укргідрометцентрі попередили про жовтий рівень небезпечності в п'яти областях

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Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) через туман у п'яти областях України на вівторок, 3 листопада. Синоптики попереджають про значне ускладнення погодних умов у північно-східній частині країни вночі та вранці.

Густий туман із обмеженням видимості до 200–500 метрів прогнозується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Загалом по країні переважатиме хмарна погода без істотних опадів, за винятком Одещини та Криму, де пройде невеликий дощ, а також Карпат, де очікується мокрий сніг. Температура повітря становитиме вночі +2°...+8°, вдень +5°...+11°, а на південному сході — до +15°.

Джерело: Укргідрометцентр.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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