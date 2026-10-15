В Укрзалізниці пояснили виплати керівництву на тлі скорочення витрат на персонал

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Правління «Укрзалізниці» не отримує премій від початку повномасштабного вторгнення Росії, заявив голова компанії Олександр Перцовський. За його словами, витрати на правління становлять менш як 0,1% загального фонду оплати праці, тому їх скорочення не забезпечило б суттєвої економії для підвищення зарплат іншим працівникам.

Перцовський зазначив, що з початку повномасштабної війни члени правління «Укрзалізниці» не отримували премій.

«На відміну від багатьох інших державних компаній, які мають KPI і бонусні виплати тощо», — наголосив він.

За словами керівника компанії, витрати на правління становлять менш як 0,1% загального фонду оплати праці, а на наглядову раду — близько 0,05%. Тому навіть скорочення виплат цим органам не забезпечить значного ресурсу для підвищення зарплат решті працівників.

Водночас «Укрзалізниця» продовжує перебудову управлінського апарату. Компанія скорочує кількість управлінських рівнів і посад заступників, а частину адміністративних процесів автоматизує.

Автоматизація вже охопила окремі процеси та має зменшити потребу у працівниках, які займаються кадровим адмініструванням і бухгалтерським супроводом.

За оцінкою Перцовського, ще до запровадження останніх оптимізаційних заходів управлінський апарат УЗ скоротився приблизно на 20%.

Водночас усі технічні департаменти разом формують близько 3% фонду оплати праці. Тому навіть подальше суттєве скорочення управлінського персоналу не забезпечить достатньої економії.

«Ми не можемо досягти суттєвої економії, не зачіпаючи ширші категорії персоналу», — заявив Перцовський.

Джерело: RAIL.insider

Нагадаємо, Укрзалізниця встановила вже понад 280 мобільних укриттів для працівників.

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АТ «Укрзалізниця» домовилася про грантове фінансування на суму $100 млн у межах проєкту RELINC. Кошти планують спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів для поповнення парку компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 локомотив власного парку УЗ та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк.

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