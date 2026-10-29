В Ужгороді чоловік проник до офісу та викрав смартфон
В Ужгороді патрульні виявили чоловіка, який проник до офісного приміщення на площі Кирила і Мефодія. Під час поверхневої перевірки в нього знайшли смартфон, який, імовірно, був викрадений з офісу.
Сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення до приміщення в Ужгороді.
Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися із заявником. Він розповів, що на його мобільний пристрій надійшло сповіщення про спрацювання сигналізації в офісному приміщенні.
Під час огляду будівлі поліцейські виявили пошкоджені вхідні двері. Отримавши дозвіл власника, патрульні зайшли всередину, де знайшли невідомого чоловіка.
Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили смартфон, який він, імовірно, викрав із приміщення.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. До її прибуття патрульні забезпечували охорону місця події.
У діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Обставини інциденту та причетність громадянина до можливого викрадення встановлюватимуть слідчі.
Про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області.
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