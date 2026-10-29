В Ужгороді чоловік проник до офісу та викрав смартфон

0:00 / 0:00

В Ужгороді патрульні виявили чоловіка, який проник до офісного приміщення на площі Кирила і Мефодія. Під час поверхневої перевірки в нього знайшли смартфон, який, імовірно, був викрадений з офісу.

Сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення до приміщення в Ужгороді.

Прибувши на місце події, інспектори поспілкувалися із заявником. Він розповів, що на його мобільний пристрій надійшло сповіщення про спрацювання сигналізації в офісному приміщенні.

Під час огляду будівлі поліцейські виявили пошкоджені вхідні двері. Отримавши дозвіл власника, патрульні зайшли всередину, де знайшли невідомого чоловіка.

Під час поверхневої перевірки у громадянина виявили смартфон, який він, імовірно, викрав із приміщення.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. До її прибуття патрульні забезпечували охорону місця події.

У діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Обставини інциденту та причетність громадянина до можливого викрадення встановлюватимуть слідчі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Закарпатської області.

Раніше в Івано-Франківську правоохоронці затримали 23-річну жительку Тисменицької громади, яка в стані алкогольного сп’яніння незаконно заволоділа автомобілем Mercedes-Benz 311 CDI та потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

У селі Сошичне на Волині п'яний 20-річний працівник київської поліції за кермом Audi збив двох пішоходів і залишив місце ДТП. Чоловіку повідомили про підозру.

На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки.

Нагадаємо, що на Київщині прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП. За даними слідства, увечері 15 жовтня водій Renault збив 36-річного пішохода поблизу селища Ставище та залишив місце аварії.

Читай нас у