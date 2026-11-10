В Ужгороді затримали колишню керівницю окупаційного Донбасгазу

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Служба безпеки України затримала в Ужгороді колишню посадовицю окупаційного підприємства «Донбасгаз», яка співпрацювала з російськими загарбниками на тимчасово окупованій території Донецької області. Жінка приїхала до України через треті країни, щоб владнати особисті справи. Її виявили в орендованій квартирі на Закарпатті.

За даними слідства, підозрювана — мешканка Волноваського району, яка до початку російської окупації працювала у сфері транспортування та розподілу енергоносіїв.

Після захоплення селища Донське вона перейшла на бік ворога, а згодом увійшла до керівного складу окупаційного концерну «Донбасгаз».

Упродовж 2022–2023 років жінка очолювала так звану ділянку управління з газопостачання та газифікації. На цій посаді вона займалася управлінською та фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Слідство встановило, що за участі фігурантки Росія «перереєструвала» на окупаційний «Донбасгаз» комплекс споруд, обладнання та інші матеріальні цінності захопленої частини української газотранспортної системи.

Крім того, жінка організовувала під’єднання місцевих абонентів до газопостачання від російського оператора за так званими тарифами «ДНР». За інформацією СБУ, така діяльність мала забезпечувати надходження коштів до бюджету країни-агресорки.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність підозрюваної, встановили, що вона в’їхала на підконтрольну Україні територію через західний кордон, і затримали її в орендованому помешканні в Ужгороді.

Під час обшуку правоохоронці вилучили два мобільні телефони та флеш-носій із доказами співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Раніше колишньому доценту Донецького національного університету, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, він причетний до вилучення сільськогосподарських земель на захоплених територіях, які згодом передають російським військовим як винагороду.

На Черкащині викрили місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік збирав і передавав російській ФСБ інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.



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