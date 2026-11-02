В Ужгороді з’ясували обставини відео із шестирічною дівчинкою та чоловіком

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Правоохоронці встановили особи шестирічної дівчинки та чоловіка, які потрапили на відео, поширене в соціальних мережах. Наразі триває перевірка всіх обставин події, а також оцінюється безпека дітей, які проживають у родині.

За попередніми даними, сім’я переїхала зі Слов’янська Донецької області та близько року мешкає в Ужгороді. Мати виховує двох дітей. Чоловік, зафіксований на відео, є її двоюрідним братом і проходить програму замісної підтримувальної терапії.

Жінка пояснила, що того дня вони разом поверталися з магазину, коли чоловікові раптово стало зле. Мати йшла попереду з молодшою дитиною, а шестирічна дівчинка залишилася поруч із родичем і намагалася йому допомогти.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють, чи належним чином мати виконує батьківські обов’язки. Прокуратура тримає ситуацію на контролі та взаємодіє з відповідними службами для забезпечення прав і безпеки дітей.

Правоохоронці закликають громадян не обмежуватися публікаціями в соціальних мережах, якщо вони помітили дитину, яка може перебувати в небезпеці. Про можливу загрозу життю чи здоров’ю неповнолітніх можна цілодобово повідомити за номерами 102 або 112.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

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