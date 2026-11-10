Вадим Груша з Trustee Plus: «Завдяки донатам від 0,1 USDC вдалося зібрати понад 1,2 млн грн для бригади “Лють”»

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Навіть невеликі криптоперекази можуть перетворитися на масштабну допомогу військовим. Це довів збір у криптогаманці Trustee Plus, завдяки якому для штурмової бригади «Лють» придбали 350 тактичних аптечок на суму понад 1,2 млн грн.

Про результати ініціативи повідомив Вадим Груша у своєму Telegram-каналі. За його словами, команда вирішила прозвітувати про витрачені кошти, адже вважає це важливим передусім для людей, які підтримували збір власними грошима.

Примітно, що основний внесок у загальну суму зробили не великі пожертви, а численні невеликі перекази. Більшість користувачів донатили від 0,1 до 1 USDC. Можливість легко переказати кошти безпосередньо в застосунку дозволила об'єднати тисячі невеликих внесків у значний ресурс для підтримки військових.

Організацією закупівлі займалися спільно з проєктом «Птахи» та Татою Кеплер. Остання назвала результат збору «350 потенційно врятованих життів».

Організатори також опублікували відеозвіт, у якому показали, як відбувалася реалізація ініціативи.

У Trustee Plus подякували всім, хто долучився до збору. Ця історія стала прикладом того, як доступність криптоплатежів і спільні зусилля великої кількості людей можуть забезпечувати відчутну підтримку українським захисникам.

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