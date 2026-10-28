Вадим Сухаревський очолив морську піхоту ВМС ЗСУ

Колишній командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський, за даними джерел, отримав нову посаду — він очолив морську піхоту Військово-морських сил України. На цій посаді він має замінити генерал-майора Дмитра Делятицького. Раніше Сухаревський командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою, а згодом керував Силами безпілотних систем.

Він очолив морську піхоту ВМС ЗСУ замість генерал-майора Дмитра Делятицького. На початку жовтня Делятицький повідомив, що передає командування 30-м корпусом морської піхоти новому командиру, але продовжує службу в морській піхоті вже на посаді її командувача. Про це він розповів у зверненні, оприлюдненому на сторінці корпусу.

За словами Делятицького, за час його роботи корпус пройшов важливий етап формування. У підрозділі створили органи управління, посилили артилерію, розвідку, інженерні підрозділи, логістику та безпілотні спроможності. Водночас офіційне підтвердження нового призначення Сухаревського в наведених повідомленнях не оприлюднене. Тому наразі інформація про його перехід на посаду командувача морської піхоти ґрунтується на даних джерел.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Вадим Сухаревський — полковник Збройних сил України та Герой України. Він має досвід командування бойовими підрозділами й розвитку безпілотних систем у війську. У 2022 році Сухаревський очолив 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка. Він керував нею до 2024 року, після чого отримав завдання розвивати новий напрям у ЗСУ — безпілотні системи.

У червні 2024 року Сухаревський став командувачем новостворених Сил безпілотних систем. Цей напрям мав об’єднати та розвивати застосування безпілотних технологій у Збройних силах України. Він залишався на цій посаді до 3 червня 2025 року. Після цього Сухаревський став заступником командувача Оперативного командування «Схід».

Який досвід він має

До роботи із Силами безпілотних систем Сухаревський служив у різних підрозділах ЗСУ, зокрема в морській піхоті та десантно-штурмових військах. Він обіймав командні посади й брав участь у бойових діях від початку російської агресії проти України. Зокрема, 13 квітня 2014 року під час бою поблизу Семенівки на Донеччині він віддав наказ відкрити вогонь по російських бойовиках, які атакували українських військових. Цей епізод став одним із відомих моментів його військової біографії. У 2022 році Сухаревський отримав звання Героя України.

Якщо інформація про нове призначення підтвердиться офіційно, Сухаревський відповідатиме за керівництво морською піхотою ВМС ЗСУ. Це підрозділи, які виконують бойові завдання на різних напрямках і мають власні вимоги до підготовки, оснащення та взаємодії з іншими силами оборони. Про призначення Вадима Сухаревського повідомили поінформовані джерела.

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В Україні в кожній бригаді ТрО створили по два батальйони безпілотних систем.

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