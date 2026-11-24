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Вищий антикорупційний суд узяв під варту ще одного підозрюваного у справі про вимагання 2 млн євро на користь колишньої власниці компаній, які постачали продукти для Міністерства оборони України. Йдеться про її бізнес-партнера. Альтернативою арешту визначено заставу в розмірі 75 млн грн.

Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 24 листопада 2026 року.

На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту безпосередньо в залі судових засідань.

За даними досудового розслідування, наприкінці 2025 року правоохоронець вступив у злочинну змову з колишньою власницею компаній-постачальниць через її довірених осіб.

За домовленістю, він мав забезпечити кримінальне переслідування людини, яка була обізнана зі злочинними схемами постачання продуктів для Збройних сил України. Метою було заволодіння 2 млн євро, які перебували в розпорядженні цієї особи.

Слідство задокументувало отримання правоохоронцем понад 100 тисяч євро. Ще 1 млн євро він мав одержати після того, як правоохоронці розшукають і вилучать для колишньої власниці компаній 2 млн євро.

Таким чином, у межах справи йдеться про винагороду в розмірі 1,1 млн євро за сприяння у заволодінні коштами.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрила на хабарі керівника одного з відділів військової наукової установи Збройних Сил України. Посадовець вимагав 10 тисяч євро від компанії-постачальника маскувального спорядження за нескосування погодження експертного висновку щодо якості продукції, необхідного для участі в тендері.

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