ВАКС обере запобіжний захід ексзаступнику керівника департаменту СБУ Сергію Дуці

Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці.

Судове засідання відбувається без присутності представників засобів масової інформації.

НАБУ 4 листопада заявило про перешкоджання обшуку з боку високопосадовця Служби безпеки України. За інформацією Бюро, той погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення слідчих дій, санкціонованих Вищим антикорупційним судом.

Охорона заступника керівника Департаменту захисту національної держави СБУ Сергія Дуки погрожувала зброєю детективам НАБУ, які в середу вранці проводили обшук у посадовця. Про це повідомляє Суспільне.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого затримали детективи НАБУ в межах спецоперації «Карфаген», раніше фігурував у резонансній ДТП за участю колишнього народного депутата Олега Ляшка.

Читай нас у