ВАКС призначив 65 млн гривень застави колишньому керівнику департаменту СБУ

Вищий антикорупційний суд 6 листопада обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Його взяли під варту, але передбачили можливість вийти на волю після внесення застави у розмірі 65 млн гривень.

Рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС у четвер, 6 листопада. Запобіжний захід передбачає тримання підозрюваного під вартою з альтернативою внесення застави. Якщо заставу внесуть, на колишнього посадовця покладуть низку процесуальних обов’язків. Їхній перелік у повідомленні суду не уточнили.

Йдеться про колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Інших подробиць справи, зокрема щодо обставин підозри, у повідомленні не навели. Водночас обрання запобіжного заходу не означає, що провину людини вже доведено. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не встановить обвинувальний вирок суду, ухвалений у законному порядку. Про це повідомляє НАБУ.

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі під прізвиськом «Акім», заявив, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягують судовий процес.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

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