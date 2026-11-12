ВАКС призначив заставу голові Тарутинського райсуду у справі про хабарництво

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Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід голові Тарутинського районного суду Одеської області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ та САП і визначив заставу в розмірі 266 240 гривень.

У разі її внесення на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов’язків. Йому інкримінують правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.

Джерело: ВАКС

НАБУ та САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції повідомили про підозру голові одного з районних судів Одещини в одержанні неправомірної вигоди.

Тим часом Вища Рада Правосуддя відсторонила суддю Пелиха, якого підозрюють у хабарі «конфетками».

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику директора комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк», якого підозрюють в одержанні 1,5 млн грн неправомірної вигоди за надання права проводити заходи на території парку.

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