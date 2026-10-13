ВАКС продовжив процесуальні обов’язки колишнього мера Одеси Труханова

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Вони залишатимуться чинними до 13 грудня 2026 року включно.

Зокрема, обвинувачений зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися за межі України без дозволу суду; повідомляти суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про справу щодо заволодіння активами громади Одеси та легалізації доходів на 689 млн грн. Всього у справі 11 обвинувачених.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Труханов відреагував на позбавлення себе громадянства.

Також Зеленський розглядає створення міської військової адміністрації в Одесі.

Нагадаємо, Труханов спростував наявність паспорту рф і заявив, що його хочуть позбавити громадянства України.

Читай нас у