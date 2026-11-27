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Вищий антикорупційний суд скасував арешт восьми автомобілів, які раніше були арештовані у справі колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.

Клопотання про скасування арешту подала адвокатка Тетяна Костюк в інтересах власника майна. Йдеться про вісім автомобілів, арештованих ухвалою слідчого судді ВАКС від 17 жовтня 2024 року для збереження речових доказів.

За словами адвокатки, сім із восьми автомобілів підприємство придбало ще до того, як Олександр Крупа став його одноосібним власником. Захист наполягав, що транспортні засоби не пов'язані з обставинами кримінального провадження, а після завершення досудового розслідування необхідність у їхньому арешті відпала.

Прокурор Вадим Сидоренко не заперечував проти задоволення клопотання. Він пояснив, що на початку розслідування автомобілі арештували для перевірки можливого зв'язку майна підприємства з необґрунтованими активами Тетяни Крупи або її родини.

Водночас, за словами прокурора, автомобілі приватного підприємства «Євросир» не зазначені в обвинувальному акті як активи, що могли бути предметом незаконного збагачення. Підприємство фігурує в документі як одне із джерел доходів родини Крупи, які обвинувачення врахувало під час визначення її законних доходів.

З огляду на це прокурор погодився, що після завершення досудового розслідування та формулювання обвинувачення необхідність у подальшому арешті автомобілів відпала. Суд задовольнив клопотання захисту та скасував арешт усіх восьми транспортних засобів. Ухвала набрала законної сили.

Тетяну Крупу, колишню керівницю Хмельницької обласної МСЕК, обвинувачують у незаконному збагаченні, недекларуванні майна та легалізації коштів. Разом із нею фігурантами провадження є її чоловік Володимир та син Олександр.

За версією слідства, у 2020–2024 роках родина Круп незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. Частину коштів, як вважають правоохоронці, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, вивезли за кордон і розмістили на рахунках у закордонних банках.

У вересні 2026 року НАБУ і САП скерували обвинувальний акт щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина до суду. Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає справу.

Відповідне рішення 27 листопада ухвалив суддя Денис Коваленко.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації за 2024 рік колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За результатами перевірки виявили недостовірні відомості на суму понад 19,8 млн грн, а також ознаки незаконного збагачення на понад 235,9 млн грн.

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