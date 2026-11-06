ВАКС узяв під варту поліцейського у справі Карфаген без права на заставу

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд 6 листопада обрав запобіжний захід заступнику начальника відділу управління карного розшуку поліції Київщини Олександру Дем’янчуку, відомому під прізвиськом «Консультант».

Його відправили під варту без можливості внесення застави. Строк тримання під вартою встановили до 2 січня 2027 року.

За версією слідства, поліцейський допомагав злочинній групі виготовляти фальшиві купюри, зокрема забезпечував їхню схожість зі справжніми. Частину підроблених грошей, за даними правоохоронців, вивозили до Німеччини.

Джерело: САП

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не повинні захищати від відповідальності за скоєні злочини.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що в матеріалах справи «Карфаген» не встановлено фактів передачі хабарів міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення аудіозаписів, на яких фігуранти обговорювали можливі домовленості з керівництвом Нацполіції. Посадовець наголосив, що згадування прізвища в розмовах підозрюваних не є доказом причетності до злочинної діяльності.

Читай нас у