ВАКС відмовив сину Тетяни Крупи в онлайн-участі в засіданнях

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Вищий антикорупційний суд відмовив Олександру Крупі, сину колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у дистанційній участі в судових засіданнях. Його адвокат пояснював клопотання значними витратами на дорогу з Хмельницького до Києва, проживання в готелі та тривалістю поїздки. Однак суд не визнав ці аргументи достатніми для проведення засідань у режимі відеоконференції.

За розрахунками адвоката, одна поїздка на судове засідання може тривати щонайменше 33 години та коштувати від 7260 до 14 450 грн.

Захисник зазначив, що відстань від Хмельницького до Києва та назад становить близько 650 км. Дорога автомобілем в обидва боки, за його підрахунками, займає щонайменше 9 годин 14 хвилин.

Основні витрати, наведені адвокатом:

Пальне: від 5850 до 8034 грн за поїздку.

Проживання в Києві: від 1410 до 6416 грн за добу в готелях поблизу суду на потрібні дати.

Загальна вартість поїздки: від 7260 до 14 450 грн.

Час на поїздку та пов’язані витрати часу: щонайменше 33 години.

На підставі цих розрахунків захист просив дозволити Олександру Крупі брати участь у засіданнях дистанційно.

Адвокат також посилався на небезпеку російських обстрілів, повітряні тривоги в Києві та відсутність належних укриттів у будівлі суду. Серед інших аргументів були робота Крупи в Хмельницькому й необхідність доглядати за двома дітьми.

Однак суд дійшов висновку, що наведені обставини не є достатньою підставою для дистанційної участі в засіданнях.

В ухвалі зазначено, що Олександр Крупа не зобов’язаний добиратися до Києва саме автомобілем, оскільки між містами є автобусне та залізничне сполучення. Крім того, сторона захисту не довела, що для участі в засіданні обов’язково потрібно зупинятися саме в готелі.

Окремо суд розглянув аргумент щодо необхідності доглядати за двома дітьми. Захист вказував на сімейні обставини як на одну з причин, через які Олександру Крупі складно особисто приїжджати до Києва.

Проте цей аргумент суд також не визнав достатнім. В ухвалі зазначено, що у свідоцтвах про народження дітей вказана їхня мати, яка, за висновком суду, також має брати участь у виконанні батьківських обов’язків.

Таким чином, ВАКС відмовив у задоволенні клопотання про дистанційну участь Олександра Крупи в судових засіданнях.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС у справі №991/11401/26.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив проводити засідання у справі колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра в дистанційному форматі в разі оголошення повітряної тривоги. Рішення ухвалили в понеділок, 12 жовтня, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку учасників процесу.

Підготовче засідання у справі родини колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи у Вищому антикорупційному суді супроводжувалося гострою суперечкою між суддею Денисом Коваленком та адвокатами обвинувачених.

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