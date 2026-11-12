ВАКС відмовився повертати прокурору обвинувальний акт у справі Тетяни Крупи

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12 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Її адвокати вимагали повернути обвинувальний акт прокурору через нібито помилки та неточності в документі, однак суд відмовив у задоволенні клопотання.

Зокрема, захисник Іван Костюк звернув увагу на неправильну, на його думку, дату початку обшуків і неточності щодо місця розташування документів, згаданих в обвинувальному акті.

Прокурор визнав окремі зауваження, але наголосив, що числові неточності не впливають на підсумкові розрахунки. Також він зазначив, що неодноразово перевіряв документ перед переданням до суду.

Крім того, адвокати поставили під сумнів статус Крупи на момент інкримінованого їй незаконного збагачення — зокрема, чи була вона тоді посадовицею МСЕК або депутаткою Хмельницької облради.

Суддя ВАКС Денис Коваленко відмовив у поверненні обвинувального акта прокурору.

Нагадаємо. ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа вийшлаіз Київського СІЗО, і її теперішнє місцеперебування залишається невідомим.

За даними ЗМІ, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, перед виходом із СІЗО орендувала житло поблизу будівлі НАБУ в Києві.

4 вересня скандальну екскерівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу випустили з-під варти. Розмір застави для неї зменшили до 20 млн гривень.

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