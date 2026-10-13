ВАКС визначив заставу для ексголови Касаційного господарського суду

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Касаційного господарського суду. Суд призначив йому заставу в розмірі майже 1 млн грн.

«13 жовтня 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 998 тис. грн застави до колишнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі», - йдеться в повідомленні

Зазначається, що прокурор не погоджується з цим рішенням суду і оскаржить його в частині розміру застави в апеляційному порядку.

У САП нагадали, що сторона обвинувачення зверталася до ВАКС із клопотанням про застосування запобіжного заходу до фігуранта у вигляді 10 млн грн застави.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Телеграмі.

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