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Вищий антикорупційний суд визнав колишнього члена правління ПАТ «Центренерго» Олександра Уварова винним у службовій недбалості та заочно призначив йому 3 роки позбавлення волі. Раніше його обвинувачували у зловживанні службовим становищем.

Під час розгляду справи суд змінив кваліфікацію обвинувачення, а також визнав Уварова невинуватим у службовому підробленні. Цивільний позов «Центренерго» про стягнення 176,83 млн грн збитків з Уварова та двох інших осіб залишили без розгляду.

За версією слідства, у 2020 році «Центренерго» уклало угоду про продаж електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі». Щоб уникнути штрафів за невідбір законтрактованих обсягів електроенергії, сторони нібито заднім числом внесли зміни до додаткових угод, прибравши обмеження щодо допустимих відхилень.

Унаслідок цього «Центренерго», за даними слідства, недоотримало 176,8 млн грн.

Джерело: Absolution Leaks

У межах кримінального провадження щодо закупівель вугілля для ПАТ «Центренерго» до державного бюджету повернули понад 114 млн грн авансових коштів. Один із постачальників добровільно відшкодував 114,2 млн грн, отриманих за договором без підтвердження фактичного постачання вугілля. Повернення коштів забезпечили прокурори Офісу генерального прокурора.

Державне ПАТ «Центренерго», одна з найбільших енергетичних компаній України, перерахувало приватній компанії 132 млн грн передоплати за постачання вугілля для ТЕС. Проте фірма не виконала умови договору та не повернула кошти.

З метою протидії злочинам проти економіки України Бюро економічної безпеки запросило у банківських установ інформацію про рахунки та фінансові операції ТОВ «Вугільна компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874) та ТОВ «Глобал Софт України» (код ЄДРПОУ 43305877).

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