ВАКС засудив ексочільника Укрпатенту до 10 років в'язниці за розтрату 296 млн грн на бронежилетах
Вищий антикорупційний суд України ухвалив вирок щодо колишнього генерального директора ДП «Укрпатент» Андрія Кудіна, експосадовиці Мінекономіки Олесі Савчук та керівника благодійної організації Андрія Чорного у справі про фіктивну закупівлю бронежилетів.
Ексгендиректора визнано винуватим у розтраті майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші фігуранти справи отримали 7 та 8 років ув'язнення, а суд також постановив стягнути солідарно з експосадовців понад 296 млн грн завданої шкоди.
Джерело: Вищий антикорупційний суд.
У листопаді 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про викриття колишнього держсекретаря Мінекономіки, чиновників держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій у заволодінні держкоштами в розмірі 250 млн грн. Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.
Раніше Вищий антикорупційний суд 8 липня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та пособником посадовця НЕК «Укренерго», якого обвинувачують у розтраті державних коштів під час закупівлі бронежилетів. За даними САП, обвинувачений повністю визнав свою вину та зобов'язався надати викривальні покази у справі.
Французькі та українські правоохоронці провели спільні слідчі дії у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних сил України. За даними слідства, збитки від контракту перевищують 53 мільйони євро. У Франції арештували нерухомість і кілька банківських рахунків осіб, яких підозрюють у причетності до можливої схеми.