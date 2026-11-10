ВАКС засудив ексочільника Укрпатенту до 10 років в'язниці за розтрату 296 млн грн на бронежилетах

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд України ухвалив вирок щодо колишнього генерального директора ДП «Укрпатент» Андрія Кудіна, експосадовиці Мінекономіки Олесі Савчук та керівника благодійної організації Андрія Чорного у справі про фіктивну закупівлю бронежилетів.

Ексгендиректора визнано винуватим у розтраті майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші фігуранти справи отримали 7 та 8 років ув'язнення, а суд також постановив стягнути солідарно з експосадовців понад 296 млн грн завданої шкоди.

Джерело: Вищий антикорупційний суд.

У листопаді 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про викриття колишнього держсекретаря Мінекономіки, чиновників держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій у заволодінні держкоштами в розмірі 250 млн грн. Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.

Раніше Вищий антикорупційний суд 8 липня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та пособником посадовця НЕК «Укренерго», якого обвинувачують у розтраті державних коштів під час закупівлі бронежилетів. За даними САП, обвинувачений повністю визнав свою вину та зобов'язався надати викривальні покази у справі.

Французькі та українські правоохоронці провели спільні слідчі дії у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних сил України. За даними слідства, збитки від контракту перевищують 53 мільйони євро. У Франції арештували нерухомість і кілька банківських рахунків осіб, яких підозрюють у причетності до можливої схеми.

Читай нас у