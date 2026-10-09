ВАКС засудив учасника схеми з кредитом НБУ на 800 млн гривень

Вищий антикорупційний суд засудив до восьми років ув’язнення директора приватної компанії, яку використали у схемі із заволодіння кредитними коштами Національного банку України. У 2013 році через підконтрольний банк «Реал Банк» отримали близько 800 млн гривень кредиту, а заставне майно для його оформлення оцінили в сім разів дорожче за реальну вартість. Також суд зобов’язав засудженого виплатити Нацбанку понад 503 млн гривень.

9 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок директору приватного товариства, яке учасники злочинної організації використали для привласнення кредитних коштів НБУ та їх подальшого відмивання. За даними справи, чоловік погодився очолити підконтрольну злочинній організації компанію за грошову винагороду. На цій посаді він допомагав прикривати незаконну діяльність і реалізовувати схему.

Її організатори діяли через ПАТ «Реал Банк». У 2013 році вони провели низку фінансових операцій за участю кількох компаній. Унаслідок цього фінансовий стан банку штучно погіршили, створивши підстави для звернення до Національного банку по стабілізаційний кредит. НБУ надав банку близько 800 млн гривень. Забезпеченням за кредитом стало майно, вартість якого, за матеріалами справи, завищили в сім разів.

Після отримання грошей керівництво «Реал Банку» діяло у змові з іншими учасниками організації. Кошти переказували між рахунками підконтрольних підприємств, які мали ознаки фіктивності. Так намагалися приховати їхнє походження та легалізувати гроші. Частину коштів зняли готівкою. Іншу частину конвертували в іноземну валюту та вивели за межі України на рахунки іноземних компаній.

Яке покарання призначив суд

ВАКС визнав директора винним за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про участь у злочинній організації, заволодіння майном в особливо великих розмірах і службове підроблення. Суд призначив йому вісім років позбавлення волі. Крім того, засудженому заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з організаційними та адміністративно-господарськими обов’язками, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Також суд постановив конфіскувати все майно, яке належить чоловікові, та призначив штраф у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окремо суд частково задовольнив цивільний позов Національного банку України. З обвинуваченого мають стягнути понад 503 млн гривень. За інформацією у справі, з 2014 року чоловік переховується на тимчасово окупованій території України. Вирок ВАКС ще можна оскаржити в апеляційному порядку. На це відведено 30 днів від дня проголошення рішення. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура и НАБУ.

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