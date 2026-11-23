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Вищий антикорупційний суд у понеділок, 23 листопада, визнав народного депутата Сергія Лабазюка та директора компанії «Ю АР ДІ» Дениса Назімова винними у спробі підкупу колишнього віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова та ексочільника Державного агентства відновлення Мустафи Найєма.

Нардепу призначили сім років позбавлення волі, його спільнику — шість років, а до самої компанії застосували штраф у розмірі 10 мільйонів гривень. До набрання вироком законної сили для засуджених залишили чинними попередні запобіжні заходи із заставами в 40 мільйонів та 12 мільйонів гривень відповідно.

Під час засідання обидва обвинувачені заперечили свою провину, назвавши дії посадовців провокацією, а захист наполягав на недопустимості частини доказів і ставив під сумнів достовірність аудіозаписів переговорів. Вирок суду першої інстанції ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Джерело: Transparency International Ukraine.

Народному депутату з групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку у листопаді 2023 року повідомили про підозру у наданні хабаря. За версією слідства, разом із директором його компанії «URD Українські дороги» Денисом Назімовим Лабазюк намагався дати хабар міністру Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. У серпні 2023 року підозрюваний нібито попросив дати URD підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це він запропонував «відкат» у розмірі 3-5% від вартості кожного контракту. Детективи задокументували першу частину хабаря у $150 тисяч (5,4 млн грн), а гроші передали у китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

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