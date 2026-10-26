ВАКС зменшив заставу нардепці Юлії Тимошенко у 125 разів

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд 26 жовтня зменшив заставу народній депутатці Юлії Тимошенко у справі про ймовірний підкуп парламентарів — із 33,28 млн грн до 266,24 тис. грн.

Захист просив знизити суму, аргументуючи це тим, що Тимошенко виконує процесуальні обов’язки, а ризики, на які посилається обвинувачення, зменшилися.

Також адвокати зазначили, що заставу внесли інші люди, яким ці кошти потрібні для власних потреб.

Прокурор заперечував проти такого рішення, посилаючись на фінансові можливості депутатки. За його словами, згідно з декларацією, на одному з її рахунків перебуває 46 млн грн.

Після зменшення застави суд постановив повернути заставодавцям кошти, внесені понад нову визначену суму.

17 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Суд розглядає матеріали провадження на етапі підготовчого засідання.

ВАКС продовжив підготовче засідання у справі Юлії Тимошенко.

Народний артист України Анатолій Хостікоєв пригадав історію знайомства з Юлією Тимошенко, яка несподівано змінила його життя. За словами актора, після підтримки тодішньої прем'єрки під час політичної кризи ця зустріч зрештою привела його до депутатського мандата Київської міської ради.

Читай нас у