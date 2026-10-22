ВАКС зменшив заставу раднику представництва України при ООН із 8 до 2 млн грн
Вищий антикорупційний суд зменшив із 8 до 2 млн грн заставу Рамізу Рамазанову, раднику постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві.
Він є фігурантом справи про ймовірне привласнення понад 37 млн грн пожертв на підтримку України.
Раміз Рамазанов — син Алі Рамазанова, колишнього власника будівельної компанії «Навігаторспецбуд».
Також Рамізанова пов’язують із колишнім заступником мера Києва Валерієм Борисовим, який обіймав посаду за часів Олександра Омельченка, був народним депутатом і очолював київський штаб Партії регіонів.
Борисов разом із колишнім народним депутатом Дмитром Андрієвським був співвласником компанії «Київпідземшляхбуд».
Джерело: Absolution Leaks.
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