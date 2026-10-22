ВАКС зняв із Галущенка електронний браслет, процесуальні обов’язки продовжили

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв електронний браслет із Галущенка, водночас продовживши ще на два місяці дію покладених на нього процесуальних обов’язків.

Зокрема, Галущенко має не залишати Київ і Київську область без дозволу, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

За день до вручення підозри у причетності до справи «Мідас» Галущенка затримали під час спроби виїхати з України.

Попри скасування електронного контролю, інші встановлені судом обмеження залишаються чинними протягом продовженого строку.

До цього Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка, водночас зменшивши альтернативну заставу з 85 млн грн до 25 млн грн.

НАБУ не змогло обґрунтувати підозру Галущенку через плутанину з позивними.

ВАКС розпочав розгляд апеляції Галущенка щодо запобіжного заходу.

У Києві розпочався суд над ексміністром енергетики Галущенко у справі «Мідас».

Нагадаємо, екскерівник Міненерго Галущенко оскаржує у суді затримання у справі «Мідас».

Нагадаємо, як Галущенко отримав контроль над енергетичним сектором України.

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