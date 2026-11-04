ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора Ковальського порушити справу проти Давида Арахамії

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив скаргу Центру протидії корупції на бездіяльність виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

Судове рішення зобов'язує очільника Офісу генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе правопорушення голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Як пояснили у центрі протидії корупції, 19 жовтня вони подали заяву про ймовірну роздачу Арахамією «конвертів» депутатам за голосування. Ковальський відписався, як і попередній генпрокурор Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди. Але реєструвати справу щодо нардепа може лише генпрокурор. НАБУ саме це й підтвердило: без реєстрації Бюро розслідувати Арахамію не може.

Джерело: ЦПК.

Центр протидії корупції (ЦПК) подав заяву про можливий злочин голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Звернення адресували тимчасовому виконувачу обов’язків генерального прокурора Антону Ковальському після того, як попередній очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко не відкрив провадження за попередньою заявою. У ЦПК вважають, що в діях Арахамії можуть бути ознаки одержання неправомірної вигоди, однак це твердження ще має бути перевірене правоохоронцями.

Верховний Суд має встановити законність перебування Ковальського на посаді в. о. Генерального прокурора України. За позовом колишнього народного депутата України Ігоря Мосійчука порушено питання щодо наявності належних повноважень у чинного виконувача обов’язків Генерального прокурора Ковальського.

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали судовий дозвіл на забір біологічних зразків у помічника голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії у справі про ймовірні виплати народним депутатам у конвертах. За інформацією журналіста Михайла Ткача, слідчі можуть намагатися встановити зв'язок між вилученими грошима та керівництвом фракції, зокрема через дослідження відбитків на купюрах. Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що це може свідчити про подальший розвиток розслідування.

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