Валерій Копійка переміг на виборах ректора КНУ імені Тараса Шевченка

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Голова Вченої ради Валерій Копійка переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня 2026 року. Він здобув перемогу вже в першому турі, отримавши 51,74% голосів.

У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців — 81,3% від загальної кількості. Згідно зі Статутом університету, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь понад 50% осіб, які мають право голосу.

За правилами університету, для перемоги в першому турі кандидат має отримати більше половини голосів виборців, які мають право брати участь у голосуванні. Якщо жоден претендент не набирає необхідної кількості голосів, проводять другий тур, у якому перемагає кандидат, за якого проголосувала більшість учасників голосування.

За результатами підрахунку голосів кандидати отримали такі результати:

Валерій Копійка — 1973 голоси (51,74%);

Ганна Толстанова , колишня проректорка КНУ з наукової роботи, — 712 голосів (18,62%);

Ксенія Смирнова , експроректорка з міжнародного співробітництва, — 159 голосів (4,16%);

Олександр Корченко, перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, — 77 голосів (2,01%).

Водночас 130 учасників голосування не підтримали жодного з кандидатів, ще 49 бюлетенів визнали недійсними.

Валерій Копійка народився 5 березня 1962 року в Києві. У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.

У КНУ він працював асистентом і доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин. Також обіймав посаду директора Центру європейської документації ЄС при Інституті міжнародних відносин.

У 2007–2008 роках Копійка був заступником директора Інституту міжнародних відносин із навчальної роботи. З 2009 року очолював Інститут, а з 2021 року став директором Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

Із квітня до вересня 2026 року Валерій Копійка виконував обов’язки ректора університету. У вересні його обрали головою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки України має укласти з новообраним ректором контракт строком на п’ять років упродовж місяця з моменту його обрання.

2 березня 2026 року Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка. Спочатку вибори планували провести 27 травня, однак згодом їх перенесли на 27 жовтня.

12 травня в МОН заявили, що Володимир Бугров, який раніше очолював університет і був звільнений після завершення контракту, не може повторно балотуватися на цю посаду.

Згідно з постановою Шевченківського районного суду Києва від 27 лютого 2026 року, Володимира Бугрова визнали винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення — поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Таким чином, за підсумками голосування 27 жовтня переможцем виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка став Валерій Копійка, який набрав понад половину голосів і переміг у першому турі.

Про це свідчить протокол виборчої комісії, оприлюднений на офіційному сайті університету.

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