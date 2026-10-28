Валерій Копійка переміг на виборах ректора КНУ імені Тараса Шевченка
Голова Вченої ради Валерій Копійка переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня 2026 року. Він здобув перемогу вже в першому турі, отримавши 51,74% голосів.
У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців — 81,3% від загальної кількості. Згідно зі Статутом університету, вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь понад 50% осіб, які мають право голосу.
За правилами університету, для перемоги в першому турі кандидат має отримати більше половини голосів виборців, які мають право брати участь у голосуванні. Якщо жоден претендент не набирає необхідної кількості голосів, проводять другий тур, у якому перемагає кандидат, за якого проголосувала більшість учасників голосування.
За результатами підрахунку голосів кандидати отримали такі результати:
- Валерій Копійка — 1973 голоси (51,74%);
- Ганна Толстанова, колишня проректорка КНУ з наукової роботи, — 712 голосів (18,62%);
- Ксенія Смирнова, експроректорка з міжнародного співробітництва, — 159 голосів (4,16%);
- Олександр Корченко, перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, — 77 голосів (2,01%).
Водночас 130 учасників голосування не підтримали жодного з кандидатів, ще 49 бюлетенів визнали недійсними.
Валерій Копійка народився 5 березня 1962 року в Києві. У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин.
У КНУ він працював асистентом і доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин. Також обіймав посаду директора Центру європейської документації ЄС при Інституті міжнародних відносин.
У 2007–2008 роках Копійка був заступником директора Інституту міжнародних відносин із навчальної роботи. З 2009 року очолював Інститут, а з 2021 року став директором Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.
Із квітня до вересня 2026 року Валерій Копійка виконував обов’язки ректора університету. У вересні його обрали головою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки України має укласти з новообраним ректором контракт строком на п’ять років упродовж місяця з моменту його обрання.
2 березня 2026 року Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка. Спочатку вибори планували провести 27 травня, однак згодом їх перенесли на 27 жовтня.
12 травня в МОН заявили, що Володимир Бугров, який раніше очолював університет і був звільнений після завершення контракту, не може повторно балотуватися на цю посаду.
Згідно з постановою Шевченківського районного суду Києва від 27 лютого 2026 року, Володимира Бугрова визнали винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення — поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.
Таким чином, за підсумками голосування 27 жовтня переможцем виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка став Валерій Копійка, який набрав понад половину голосів і переміг у першому турі.
Про це свідчить протокол виборчої комісії, оприлюднений на офіційному сайті університету.