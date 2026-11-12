Валерій Коршунов: Через десять років живих свідків Чорнобиля майже не залишиться — ми створюємо їхніх цифрових двійників, поки ще є кого запитати

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Чорнобильська катастрофа не залишилася в 1986 році — вона триває в екологічних наслідках, інформаційних маніпуляціях та сучасних ядерних загрозах. Радіацію неможливо побачити очима, а свідків трагедії з кожним роком стає дедалі менше. Щоб зберегти їхні голоси та передати цей досвід наступним поколінням без повторної травматизації, українські митці поєднують документалістику з віртуальною реальністю та штучним інтелектом.

У Національному музеї «Чорнобиль», який продовжує працювати попри руйнування від російського ракетного удару, в межах виставки CHORNOBYL40 відбувся передпоказ українського імерсивного фільму «Прометей» (Prometheus VR). Стрічку створюють режисер Валерій Коршунов та продюсерка Світлана Коршунова за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт уже представили на індустрійних майданчиках у Женеві, Брюсселі та Парижі, а також відзначили на фестивалі анімації в Ансі.

Ми поговорили з Валерієм Коршуновим — медіамитцем, головою ГО «Європейський інститут Чорнобиля» та головним куратором CHORNOBYL40 — про реальну історію ліквідатора, яка лягла в основу фільму, про радянський міф, який довелося розвінчувати в Прип'яті, та про те, як у VR вперше можна побачити невидиму радіацію.

— Ви працюєте з темою Чорнобиля вже понад десять років — від перших мистецьких проєктів до CHORNOBYL40 і фільму «Прометей». Як за цей час змінилося сприйняття катастрофи і чому у новій стрічці історія 1986 року переплітається з 2022-м?

— Коли ми починали десять років тому, до 30-х роковин аварії, у нас ще було чимало живих експертів і свідків, які пам'ятали кожну зміну на станції по годинах. Сьогодні минає 40 років. Колишнім мешканцям Прип'яті, яким тоді було по 25 років, зараз уже 65, а ліквідаторам — по 70–75. За десять років, на півстоліття катастрофи, тема остаточно перейде з живої пам'яті в підручники.

Крім того, повномасштабне вторгнення додало до історії Чорнобиля новий вимір — російську окупацію ЧАЕС у 2022 році, порушення всіх норм ядерної безпеки та удар дроном по укриттю. Без цього сучасна історія Чорнобиля не може бути повною. У центрі «Прометея» — доля реального колишнього працівника станції та ліквідатора, який жив у Славутичі. Роками увага до таких людей згасала, інколи їм навіть дорікали, мовляв, «справжні ліквідатори вже померли». Але коли у 2022-му росіяни захопили станцію і з'явилася можливість часткової ротації персоналу, цей чоловік добровільно поїхав в окупацію, щоб підмінити колег, яким треба було повернутися додому. Це історія про внутрішню гідність і відповідальність, яка не закінчується.

— Навколо Чорнобиля десятиліттями будувалися радянські міфи й замовчування. Чому фільм отримав назву «Прометей» і як у ньому працюєте з цим образом?

— У Прип'яті радянська пропаганда постійно називала атомників «прометеями», які подарували людям вогонь і дешеву енергію. У місті стояв пам'ятник Прометею, його ім'ям назвали кінотеатр і навіть дитячу футбольну команду. У 2020 році, до 50-річчя заснування Прип'яті, ми робили нічний відеомепінг-проєкт на Поліссі. Я розповідав колишнім мешканцям міста про сюжет інсталяції — про Прометея, який впав і роками страждав, але врешті був звільнений.

І тут до мене підійшли кілька прип'ятчан і щиро здивувалися: мовляв, хіба Прометей падав і страждав? Він же просто подарував людям вогонь! Тоді я зрозумів, що Радянський Союз розповідав працівникам станції лише першу половину міфу. Бо складно «продати» людям атомний проєкт, якщо одразу попередити, що за цим прийдуть кара і страждання. Але в давньогрецькому міфі є й третя частина — у подвигах Геракла Прометея звільняють. Піднесення, падіння і звільнення — саме цей шлях закладено в основу нашого фільму.

— У проєкті задіяні VR, 3D-сканування та штучний інтелект. Як ви шукали баланс між видовищністю сучасних технологій та етикою роботи з травматичною пам'яттю?

— Для нас технологія — не атракціон, а спосіб зберегти людський голос без повторної травматизації. Коли журналісти чи дослідники щороку приходять до ліквідаторів із тими самими запитаннями, людям доводиться знову й знову проживати свій біль. Ми робимо інакше: записуємо з людиною одне велике, глибоке інтерв'ю, тестуємо її експертність саме в тій сфері, за яку вона відповідала — чи це головний інженер станції, чи працівниця бібліотеки в Прип'яті, чи ліквідатор 1987 року.

Далі ми 3D-скануємо людину, робимо цифровий зліпок її голосу та віртуально «омолоджуємо» зовнішність і тембр на 40 років — такими, якими ці люди були в 1986-му. Штучний інтелект у фільмі не вигадує жодних спогадів і не приписує свідкам чужих слів: він лише розпізнає запитання глядача і знаходить відповідь у задокументованих свідченнях цієї конкретної людини та перевірених архівах. Навіть візуально ми обрали стриману чорно-білу стилістику з драматичним світлом, де історичні фотографії переплітаються з просторами міфу.

— Проєкт спирається на співпрацю з науковцями, музейниками та державними інституціями. Які головні технологічні рішення вдалося реалізувати в межах «Прометея»?

— У основі проєкту лежать чотири технологічні напрями. Перший — це 3D-сканування реальних локацій Зони відчуження та Чорнобильської АЕС, яке ми провели у співпраці з ДАЗВ та керівництвом станції. Другий — інтерактивні цифрові двійники ліквідаторів і мешканців Прип'яті.

Третій напрям — цифровий двійник самої Прип'яті. Це місто мало унікальну архітектуру: навіть типові радянські панельні будинки там будували за спеціальними модифікаціями — з додатковими поверхами, сходами чи складними під'їздами. Тому ми не беремо готові моделі з інтернету, а вручну відтворюємо кожен будинок за кресленнями й фотографіями. Вже готовий перший мікрорайон із п'яти та центральна площа, де глядач може перемикатися між Прип'яттю до аварії та після евакуації.

І четверте — це фізично коректна візуалізація радіації. Радіацію неможливо побачити; навіть фахівці, які працюють із нею щодня, кажуть: «Просто уявіть, що тут є поле». У VR ми створили науково точну модель випромінювання. Глядач може на власні очі побачити, як поширюється радіація, перемикатися між трьома її типами, перевіряти безпечну відстань і бачити, як різні матеріали екранують випромінювання. Це цікаво навіть науковцям.

— Що саме чекає на глядача, коли він одягає VR-шолом?

— Це індивідуальний 30-хвилинний досвід. Не звичне кіно і не відеогра, а формат, де глядач стає співучасником історії. Ви одягаєте гарнітуру й опиняєтеся у віртуальній квартирі головного героя, чуєте його внутрішній монолог, можете взаємодіяти з предметами в кімнаті, щоб дізнатися більше про його минуле. Поступово простір квартири трансформується — і ви вирушаєте в подорож на окуповану станцію, зустрічаєте цифрових двійників ліквідаторів і можете поставити їм запитання.

— Наскільки зрозумілою є ця історія для європейської аудиторії, де проєкт уже відзначили на міжнародних майданчиках?

— У 1986 році 95% території Європи зазнали радіоактивних опадів. Для європейців це глибока особиста пам'ять — як для нас ковід або війна. Вони пам'ятають тривогу від того, що за «залізною завісою» сталося щось страшне, про що Радянський Союз брехав і мовчав, а світ не міг це контролювати. Сьогодні ця система замовчування й дезінформації нікуди не зникла — вона переросла у повномасштабну війну та ядерний шантаж світу.

Те, що ми вперше показуємо «Прометей» саме в Національному музеї «Чорнобиль», який постраждав від російського ракетного удару, має особливий сенс. Ворог намагався знищити пам'ять про свої минулі злочини сучасними ракетами, але музей працює і приймає міжнародні проєкти. Після київського передпоказу ми завершуємо фінальний етап розробки й готуємо «Прометей» до міжнародних фестивалів та культурних показів, щоб говорити зі світом про ядерну безпеку та відповідальність голосами самих українців.

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