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Двох жителів Калуського району на Прикарпатті засудили за жорстоке вбивство знайомого та приховування його тіла в лісі. Один із чоловіків проведе за ґратами 14 років, інший отримав 10,5 року ув’язнення.

Злочин стався у квітні 2024 року в селі Добровляни. Після вбивства чоловіки вивезли тіло загиблого та сховали його в лісовій місцевості.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що у будинку під час суперечки обвинувачені Олег Півень та Євгеній Самсоненко напали на двох потерпілих. Одного чоловіка нападники вдарили по голові, після чого він упав і знепритомнів. Іншого також повалили на підлогу. Чоловікам зв’язали руки й ноги скотчем, а одного з них додатково – паском та гумовим шлангом від кальяну. Їх били руками й ногами, а також телескопічним кийком.

Від отриманих травм один потерпілий отримав переломи щелепи, кісток носа, а також черепно-мозкову травму. Його кілька разів прооперували. Інший чоловік отримав відкриту черепно-лицеву травму, переломи кісток черепа та крововиливи в головний мозок. Від цих травм у потерпілого виник набряк мозку і він помер.

Обвинувачені загорнули тіло вбитого в килим, вивезли його в ліс поруч із селом Грабівка Калуського району і там закопали в яму.

Після нападу обвинувачені забрали сумку одного з потерпілих. У ній були 400 гривень, телефон Xiaomi Redmi 9C, ключі, закордонний паспорт, три банківські картки та договір про передачу собаки на кличку Тайсон. Загалом чоловіки вкрали майна на 8,3 тис. грн.

Захисники обвинувачених просили суд перекваліфікувати дії чоловіків на менш тяжкі злочини. Вони опиралися на те, що конфлікт між чоловіками був раптовим і між ними не було попередньої домовленості про вчинення вбивства. Однак суд дослідив докази та визнав вину обвинувачених.

Одного з чоловіків суд визнав винним у розбої та вбивстві особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Йому призначили 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Другого визнали винним у розбої, вбивстві, незаконному поводженні з вибуховими пристроями та холодною зброєю, а також у зберіганні психотропних речовин. Його засудили до 10 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд постановив стягнути з обох засуджених солідарно понад 208 тис. грн на залучення експертів. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Про це йдеться у вироку суду від 16 листопада.



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