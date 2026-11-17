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Вдівець української акторки та телеведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков, імовірно, долучився до лав Збройних сил України. Упродовж жовтня та листопада він опублікував на своїй сторінці у Facebook кілька світлин у військовому однострої, зроблених у лісовій місцевості та в окопі.

Подробиць щодо обставин мобілізації, конкретного підрозділу чи посади Ісаков наразі не розголошує. Проте у коментарях під одним із дописів він відповів на запитання підписниці про те, чи перебуває зараз безпосередньо на передовій. «Привіт. Наразі ні. Не всі ЗСУ на фронті», — лаконічно пояснив чоловік.

У коментарях користувачі соцмережі висловили Ісакову слова вдячності та підтримки. Зокрема, українська акторка Римма Зюбіна написала, що готова за потреби допомогти йому з організацією волонтерського збору.

Джерело: Facebook Ігоря Ісакова.

Ігор Ісаков та Руслана Писанка одружилися у 2012 році й прожили у шлюбі близько десяти років до смерті артистки влітку 2022 року.

Український актор Олександр Олексенко, відомий за ролями у стрічках «Крути.1918», «Лікар Ковальчук 2» та «Черговий лікар», повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України після тривалої відсутності в публічному просторі.

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