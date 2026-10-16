Вебінари Interlegal: практичний погляд на корпоративні та податкові питання

Міжнародний бізнес уже давно не зводиться до формули «зареєстрував юрособу за кордоном – і працюєш». Іноземні компанії, корпоративні структури, банки, податки, фінансування, власники, активи – це не окремі розрізнені елементи, а складові єдиної, тісно пов’язаної системи. Бізнес-рішення, прийняте в одній юрисдикції, тягне за собою ланцюгову реакцію в іншій, але власник часто дізнається про це тільки тоді, коли наслідки вже настали.

Як сьогодні керувати бізнесом в різних юрисдикціях без зайвих податкових та адміністративних ризиків? Як об'єднати окремі компанії в надійну, керовану та прозору систему? Як взаємодіяти з банками та корпоративними провайдерами? Що слід враховувати при зміні власника, передачі активів, реструктуризації?

Саме про це поговоримо 27 та 29 жовтня о 14:00–15:30 (за Києвом) в Zoom.

На двох практичних вебінарах Interlegal розберемо реальні кейси і перевірені корпоративні та податкові рішення для бізнесу в Україні й за кордоном.

27 жовтня. Іноземні компанії: що сьогодні має знати про них власник

Почнемо з того, як працюють нерезидентні компанії «тут і зараз». Обговоримо:

актуальні тенденції в роботі з нерезидентними компаніями, а також compliance, substance і номінальний сервіс;

як взаємодіяти з корпоративними провайдерами та банками в різних юрисдикціях;

що змінилося у практиці роботи з компаніями на Кіпрі, Мальті, у Грузії, Туреччині та Болгарії;

КІК, особисте декларування й CRS для українських резидентів;

виплати нерезидентам з України, валютні обмеження та податок на репатріацію;

міжнародний податковий контроль та обмін інформацією.

29 жовтня. Як побудувати ефективну корпоративну структуру і як нею керувати

Другого дня перейдемо від поточних питань до архітектури бізнесу. Розберемо:

що роблять холдингові та операційні компанії і як влаштований корпоративний контроль;

як рухаються кошти в міжнародній групі та як оподатковуються дивіденди, проценти й роялті;

реструктуризацію бізнесу та передачу активів;

акціонерні угоди, розподіл контролю та механізми вирішення deadlock;

податкове резидентство, володіння активами та особисте оподаткування бенефіціарів;

спадкове планування та передачу бізнесу й активів, зокрема заповіт і траст.

Формат

Кожна сесія складається з короткого огляду законодавчих змін, практичних кейсів Interlegal, розбору конкретних бізнес-ситуацій і живої дискусії з експертами.

Спікери:

Ірина Воєводина, партнерка Interlegal, керівниця практики Corporate and Taxes

Дмитро Бондар, провідний юрист Interlegal

Катерина Гаврилюк, юристка Interlegal

Дар'я Бубнова, юристка Interlegal

Можна зареєструватися на одну сесію або одразу на обидві. Деталі в формі реєстрації: за посиланням.

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