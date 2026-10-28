Велика Британія виділить Україні майже 12 мільярдів євро допомоги

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Велика Британія виділить Україні додатковий пакет фінансової підтримки у розмірі 10 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно €11,9 млрд).

Про це 28 жовтня повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з Прем'єр-міністром Великої Британії.

Згідно з домовленістю, £7 мільярдів (близько €8,4 млрд) спрямують на економічну підтримку України протягом наступних трьох років, а ще £3 мільярди (майже €3,6 млрд) — на експортну підтримку, переважно для закупівель і постачання озброєння. За словами Зеленського, ця фінансова програма надається додатково до щорічної базової підтримки з боку Лондона. Під час розмови сторони також узгодили подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на рф.

Джерело: Президент України у телеграмі.

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз готується переконувати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України, щоб скоротити прогнозований дефіцит її фінансування у 70 млрд євро в 2027 році.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до 2029 року. Україна, за попередньою оцінкою Міжнародного валютного фонду, може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування на загальну суму близько $54 млрд.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку заявив, що потреба країни у зовнішньому бюджетному фінансуванні лише на 2027 рік становить понад 52 млрд доларів.

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