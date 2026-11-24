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Велика палата Верховного Суду у вівторок, 24 листопада, розпочала розгляд апеляційної скарги народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка на рішення щодо запроваджених проти нього у лютому 2025 року санкцій. Судді відмовили представникам влади у проведенні засідання в закритому режимі, і на слуханнях були присутні десятки журналістів і представники 17 посольств.

Після засідання Порошенко заявив про наявність у його захисту доступу до записів НАБУ щодо нібито тиску з боку заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої на суддів Верховного Суду, а під час розгляду сторони заявили про порушення процедури запровадження санкцій, невідповідність їх практиці ЄСПЛ та згадки у резолюціях інституцій ЄС. Наступне засідання Великої палати призначене на 26 січня 2027 року.

Про це повідомляється на сайті партії «Європейська солідарність».

Раніше у липні 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Порошенку у задоволенні позову про скасування санкцій РНБО (рішення ухвалювалося з окремими думками двох із п’яти суддів колегії), а у вересні 2026 року на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради прозвучали заяви про ймовірний тиск на суддів КАС ВС через голову суду Ігоря Дашутіна, після чого адвокати політика звернулися до ВРП, НАБУ та Офісу генпрокурора.

Захист п'ятого президента України Петра Порошенка оскаржив рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який відмовив у задоволенні позову про скасування запроваджених проти нього санкцій Ради національної безпеки і оборони.

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