Веніславський прокоментував слова Корецького про демобілізацію військових

Народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський закликав прем’єр-міністра Сергія Корецького не використовувати слово «демобілізація» під час воєнного стану. Так він відреагував на заяву глави уряду про необхідність ротації військових, які тривалий час перебувають на службі. Водночас Веніславський підтвердив, що влада опрацьовує можливі зміни щодо бронювання та звільнення зі служби окремих категорій військовослужбовців.

Прем’єр-міністр раніше наголосив, що влада має розв’язати два важливі завдання: не допустити падіння економіки та дати військовим чіткіше розуміння перспектив ротації. Корецький звернув увагу на те, що військовослужбовці тривалий час перебувають на службі, а частина з них отримує поранення, зникає безвісти або гине. За його словами, необхідно враховувати ці обставини та працювати над ротацією тих, хто давно служить. «Є природна потреба: є поранені, є зниклі, на жаль, безвісти, є, на жаль, загиблі. Це одна частина. А друга — це потрібно демобілізовувати та робити ротацію тим, хто давно служить», — заявив прем’єр.

У відповідь Веніславський наголосив, що під час воєнного стану, на його думку, говорити про демобілізацію некоректно. Він закликав розрізняти загальну демобілізацію та звільнення зі служби окремих категорій військових. «Жодної демобілізації в принципі апріорі не може бути. Може бути звільнення окремих категорій осіб, які будуть визначені відповідними законами, указами президента», — заявив народний депутат.

Влада опрацьовує зміни щодо звільнення зі служби

Веніславський також повідомив, що державні органи розглядають можливі зміни правил бронювання та звільнення з військової служби окремих категорій осіб. За його словами, відповідна робота триває, а певні розрахунки вже є. Водночас депутат не став розкривати конкретних цифр і деталей можливих змін.«Чи розглядається питання зміни бронювання і звільнення з військової служби окремих осіб? Так, розглядається. Чи є певні цифри, прорахунки? Так, вони є. Я їх називати не можу», — сказав Веніславський.

Він додав, що над цими питаннями працюють Міністерство оборони, Генеральний штаб і командування Сухопутних військ. Останньому підпорядкована вертикаль територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — ТЦК та СП. За словами депутата, робота стосується можливих змін у правилах бронювання та звільнення зі служби. Однак конкретних рішень, термінів їх ухвалення чи переліку військовослужбовців, яких вони можуть стосуватися, Веніславський не назвав.

Отже, заява депутата не означає, що питання ротації військових зняли з розгляду. Веніславський наполягає на тому, що потрібно говорити про можливе звільнення окремих категорій військовослужбовців, а не про демобілізацію загалом. Водночас влада, за його словами, продовжує опрацьовувати відповідні зміни. Федір Веніславський прокоментував заяву Сергія Корецького в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що можливість бронювати від мобілізації 100% працівників створює умови для зловживань. За його словами, деякі підприємства можуть бронювати весь штат, навіть якщо частина працівників фактично не виконує критично важливих завдань. Уряд опрацьовує зміни до системи бронювання, однак остаточні правила ще не оприлюднили.

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