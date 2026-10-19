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Скандальний ексзаступник генерального прокурора Дмитро Вербицький засвітився в ефірі «Сніданку з 1+1» із настільки гладеньким обличчям, що воно стало окремим інфоприводом. Поки глядачі роздивлялися його baby face, фахівці естетичної медицини взялися рахувати, скільки могла б коштувати така програма омолодження. Щоправда, чек Вербицького ніхто не бачив, тож йдеться про приблизні розцінки на процедури, а не про доведені витрати колишнього прокурора.

Косметологи Leo Beauty Club проаналізували зовнішність Вербицького та назвали методики, які можуть допомогти отримати подібний ефект. Серед можливих варіантів — контурна пластика, ботулінотерапія, ін’єкції для покращення якості шкіри й апаратні процедури.

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Почнімо з вилиць. Підкреслити їх можна філерами на основі гіалуронової кислоти. У преміальному київському сегменті, за оцінкою фахівців, така процедура може коштувати близько 37 тисяч гривень за умовного використання 2 мл препарату. На підтримання результату доведеться закладати ще приблизно 25–30 тисяч гривень на рік.

Інша деталь, на яку звернули увагу косметологи, — стримана міміка верхньої та середньої частин обличчя. Один із можливих способів досягти такого ефекту — ботулінотерапія. Якщо обирати преміальний варіант із корекцією шиї, процедура може коштувати до 18,9 тисячі гривень. А якщо повторювати її тричі на рік, математика видає вже 56,7 тисячі гривень.

На цьому можливі витрати не закінчуються. Для покращення якості шкіри застосовують біоревіталізацію та полінуклеотиди — орієнтовно 5–12 тисяч гривень за процедуру. А для роботи з текстурою шкіри, порами й віковими змінами можуть використовувати RF-мікроголковий ліфтинг, Morpheus8 або лазерне шліфування. Тут ціна одного сеансу, за оцінкою фахівців, може становити 8–25 тисяч гривень.

Якщо скласти умовний комплекс із ботулінотерапії, філерів, ін’єкцій для покращення якості шкіри та апаратного омолодження, сума може сягнути 50–70 тисяч гривень і більше. А з урахуванням регулярного підтримання результату річний бюджет на зовнішність у певному сценарії може перевищити 200 тисяч гривень.

Звісно, це не означає, що саме такі процедури робив Вербицький або що він витрачає на них названі суми. Косметологи описують лише можливі методики та їхню орієнтовну вартість. Тож встановити, скільки насправді коштує baby face ексзаступника генпрокурора, без інформації про конкретні процедури неможливо.

Сам Вербицький, за його словами, нині заробляє на життя юридичними послугами для людей, які опинилися в ситуації з правоохоронними органами. Очевидно, що грошей не бракує. Але у надмірному захопленні косметологічними процедурами омолодження є свій нюанс: надмірна корекція може зробити обличчя менш рухливим і позбавити його природної міміки. Тож у гонитві за вічною молодістю важливо не перестаратися. Бо іноді найвиразнішою деталлю обличчя стає саме те, чого на ньому майже не видно, — зморшки.



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