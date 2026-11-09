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Фахівчиня із швидкого збагачення Христина Ільницька тепер працюватиме у Верховній Раді. Відома, як співмешканка скандального експрокурора Дмитра Вербицького, Ільницька стала помічницею народного депутата від «Батьківщини» Михайла Соколова.

Народний депутат Михайло Соколов

Схоже, політичні контакти Вербицького в «Батьківщині» виявилися міцнішими, ніж можна було подумати після його виходу зі спонсорів партії. Раніше пара надійно обживалася в осередку партії міста Одеси. Ходили навіть чутки, що замість Юлії Тимошенко, яка у той час активно відвідувала судові засідання, партію може очолити Ільницька.

Депутат Соколов приєднався до парламенту IX скликання у 2023 році, отримавши мандат після того, як його склав Віталій Данілов. Тепер у його команді з’явилася Ільницька. Схоже, після попередніх політичних перипетій для неї знайшовся цілком парламентський варіант продовження кар’єри.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Вербицький вийшов зі спонсорів «Батьківщини», оскільки партія нібито не виправдала його очікувань. Тож, попри те, що Вербицький начебто розчарувався в «Батьківщині», його близьке оточення з партією, схоже, остаточно не попрощалося. Принаймні для Ільницької двері до парламенту виявилися відчиненими.

Детальніше про Ільницьку

До знайомства з колишнім заступником генпрокурора Христина мешкала з бізнесменом і співвласником яхт-клубу Юрієм Приймаком. Після його смерті, обставини якої викликали запитання в колишніх ділових партнерів та знайомих, значна частина спадщини, зокрема яхти й нерухомість на мільйони гривень, перейшла саме до Ільницької.

Окремі колишні партнери Приймака підозрювали, що його лікування могло бути неналежним. За їхніми словами, замість доказової медицини чоловікові пропонували гомеопатію та лікування травами. Один із бізнес-партнерів навіть демонстрував медичні документи, які, за його твердженням, свідчили про застосування таких методів під час лікування меланоми. Ці обставини стали приводом для серйозних запитань до ролі Ільницької в останній період життя бізнесмена, однак самі по собі не доводять її причетності до його смерті.

У листі журналістам «Схем» Ільницька повідомляла, що після стосунків із Приймаком у її власності залишилося 15 об’єктів рухомого та нерухомого майна. Серед них — три земельні ділянки, два будинки, квартира, шість автомобілів і три яхти.

Згодом у житті Ільницької з’явився Дмитро Вербицький, який на той час обіймав посаду заступника генерального прокурора. Із цими стосунками пов’язана вже інша історія стрімкого зростання її активів. У власності Ільницької з’явилися Porsche Macan T вартістю близько $100 тисяч, елітний салон краси та триповерховий будинок у котеджному містечку «Коник», ринкову вартість якого оцінювали більш ніж у $1,2 млн. За документами, нерухомість придбали за 2 млн грн.

НАБУ розпочало провадження за фактом можливого незаконного збагачення Вербицького. НАЗК за результатами перевірки його декларації виявило ознаки необгрунтованих активів на понад 30 млн грн. Йшлося, зокрема, про майно в Києві, Одесі та Анталії. Окрему увагу привернув маєток Ільницької поруч із будинком експосадовця: його придбали, за оцінками журналістів, приблизно у 24 рази дешевше за ринкову вартість, а вже через 16 днів після початку розслідування НАБУ переоформили на матір Ільницької.

Одеський період життя Ільницької

В Одесі Вербицький та Ільницька створили благодійні фонди. Паралельно в соцмережах з’являлися фотографії, на яких вони демонстрували дорогі брендові речі, годинники й аксесуари, тоді як їхні фонди звітували про допомогу малозабезпеченим пенсіонерам та іншим нужденним. Контраст між публічним образом благодійників і стилем життя засновників фондів уже ставав приводом для критики в медіа.

Нагадаємо, історія необгрунтованого збагачення колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького нещодавно отримала несподіваний поворот. Кримінальне провадження про мільйонні статки та нерухомість експосадовця третій рік завмерло на «стадії збору доказів», і тут Печерський районний суд Києва зобов’язує НАЗК видалити зі свого сайту інформацію про виявлені в нього необґрунтовані активи на 29 млн грн та оприлюднити спростування.

Рішення ухвалив суддя Євген Хайнацький, виходячи з того, що вироку щодо Вербицького немає, а формулювання Агентства були «занадто категоричними» (що підтвердила надана захистом лінгвістична експертиза). НАЗК ще може піти в апеляцію, але факт досить неочікуваний, адже правоохоронці досі «збирають докази», хоч і досить тривалий час.

Те саме керівник НАБУ Кривонос підвердив журналісту UA.News під час брифінгу на початку серпня: «слідство перебуває на стадії збору доказів».

Повну хронологію скандалів ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького з Одеси варто прочитати тут.

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