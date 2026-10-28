Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету на 2027 рік у першому читанні: що передбачено

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Верховна Рада України проголосувала за проєкт закону про Державний бюджет на 2027 рік у першому читанні. Документ підтримали 239 народних депутатів.

Йдеться про законопроєкт №16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік».

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що його правку №1279 щодо підвищення зарплат військовим на 20% від мінімального розміру врахували та підтвердили в бюджеті першого читання. За цю пропозицію проголосували 304 народні депутати.

Також парламент підтримав правку Ярослава Железняка про заборону фінансування програми «Національний кешбек» коштом державного бюджету. Це рішення підтримали 284 депутати.

Після ухвалення проєкту в першому читанні уряд має опрацювати бюджетні висновки Верховної Ради та підготувати документ до другого читання.

Отже, проєкт Державного бюджету на 2027 рік ще має пройти подальший розгляд у парламенті. Під час підготовки до другого читання до документа можуть внести зміни з урахуванням висновків і пропозицій народних депутатів.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

27 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. До документа депутати подали рекордні 5236 поправок, а голосування за основу заплановане на сьогодні.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Також бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт про військовий збір.

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