Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками

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27 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. До документа депутати подали рекордні 5236 поправок, а голосування за основу заплановане на сьогодні.

Верховна Рада 27 жовтня розпочала розгляд проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік. Деталі процесу розповіли в парламенті.

«Зараз Рада перейшла до розгляду Держбюджету», — повідомив народний депутат із фінансового комітету Ярослав Железняк, пояснивши етапи розгляду:

спочатку представлення, потім голосування (226+ голосів), щоб перейти до розгляду поправок;

далі — розгляд поправок і голосування за їх підтвердження, після чого відбудеться перше читання.

«Процедуру розгляду підтримали — 215», — зазначив Железняк, уточнивши, що проєкт Держбюджету-2027 розглядають у першому читанні.

Нардеп також процитував слова своєї колеги, голови бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласої:

5 236 поправок — рекорд за останні 24 роки. Для їх урахування потрібно ще 13,5 трлн грн, тобто «майже два бюджети»;

враховано 90 пропозицій;

до другого читання уряду доручили опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військових, подвоєння державних гарантій для оборонно-промислового комплексу до 60 млрд грн і забезпечення військових житлом;

передбачити додаткові кошти на ліки для людей із рідкісними захворюваннями понад уже закладені 21 млрд грн.

«Голосування за основу — сьогодні», — повідомив Железняк.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Також бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт про військовий збір.

Зеленський підписав закон про мито на експорт каменю, бюджет отримає півмільярда на рік.

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