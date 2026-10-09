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Верховна Рада в понеділок, 12 жовтня, розпочне розгляд законопроєктів, необхідних для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Уже 12 жовтня Верховна Рада розпочне розгляд важливих законодавчих рішень, необхідних для нашого руху до ЄС і продовження міжнародної фінансової допомоги", – написав Стефанчук у Фейсбуці за підсумками зустрічі та спільної пресконференції голів парламентів країн Веймарського трикутника у п'ятницю.

За словами Стефанчука, він також наголосив на необхідності подальшої підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося, Верховна Рада, зокрема, у понеділок планує ухвалити законопроєкт №16119 щодо освітніх прав національних меншин. Ухвалення цього закону необхідне для відкриття переговорних кластерів ("Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання") щодо вступу України до ЄС. Рішення про їх відкриття Європейський Союз планує ухвалити 13 жовтня.

Веймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, створене у 1991 році.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Стефанчук закликав Євросолідарність виключити Гончаренка з делегації в ПАРЄ.

Народного депутата України Олексія Гончаренка внесли до бази сайту «Миротворець» після його скандальної заяви щодо поступок росії. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на інформацію, оприлюднену на ресурсі.

Фракція «Європейська солідарність» ухвалила рішення припинити спільний політичний шлях із народним депутатом Олексієм Гончаренком. Причиною yfpdfyj ідеологічні розбіжності та відмінність позицій щодо завершення війни і майбутньої системи безпеки України.

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