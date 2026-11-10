Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

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Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15056, який забезпечує імплементацію положень Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Рішення ухвалили під час засідання парламенту у вівторок, 10 листопада. За документ проголосували 247 народних депутатів, жоден парламентар не висловився проти, ще 10 утрималися.

Документ має уніфікувати норми українського законодавства з положеннями міжнародної Конвенції. Зокрема, він визначає, що кримінальна відповідальність наставатиме за підкуп будь-яких іноземних посадових осіб, а також членів міжнародних парламентських асамблей.

Для реалізації цих положень парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та закону «Про запобігання корупції».

Зокрема, закон передбачає:

приведення визначення поняття «посадова особа іноземної держави» у відповідність до термінології міжнародної Конвенції;

уніфікацію положень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб;

можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про застосування або відмову в застосуванні обмежень щодо діяльності юридичної особи під час досудового розслідування.

Окремо документ встановлює обов'язок уповноважених осіб юридичних осіб вживати заходів для запобігання корупції.

Йдеться про фізичних осіб, які відповідно до законодавства, установчих документів компанії, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси.

Таким чином, закон закріплює обов'язок таких представників вживати заходів для запобігання корупційним правопорушенням.

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт №15056 26 травня.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає оподаткування ПДВ товарів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах. Податок планують нараховувати на покупки незалежно від їхньої вартості, однак передбачено виняток.

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