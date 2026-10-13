Верховна Рада викликала Кличка на доповідь щодо ситуації в Києві

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Верховна Рада України ухвалила рішення викликати міського голову Києва Віталія Кличка на засідання для доповіді. За відповідну пропозицію проголосував 151 народний депутат.

Перед голосуванням народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла закликала парламентарів розглянути питання про виклик мера столиці.

«Ви бачите, що відбувається зі столицею? Ми так жодного разу й не заслухали Кличка», — заявила вона.

У своєму Telegram-каналі Безугла уточнила, що йдеться про виклик Кличка на середу, 14 жовтня.

Кличко заявив, що система водовідведення Києва має резервне живлення.

Також Зеленський розглядає створення міської військової адміністрації в Одесі.

Нагадаємо, Труханов спростував наявність паспорту рф і заявив, що його хочуть позбавити громадянства України.

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