Верховна Рада закликала світ не визнавати нову Держдуму Росії

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Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати результати виборів до Держдуми РФ дев’ятого скликання та не допускати російських депутатів до міжнародних парламентських організацій.

Відповідне звернення адресували ООН, Європейському парламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та іншим міжнародним інституціям.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що голосування 18–20 вересня 2026 року відбувалося в умовах обмеження політичних прав і свобод, а його проведення на тимчасово окупованих територіях України порушує суверенітет і територіальну цілісність держави.

Український парламент наголошує, що проведення виборів Росією не змінює статусу окупованих територій, зокрема Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Джерело: Руслан Стефанчук, Верховна Рада України

На тимчасово окупованій частині Донецької області 20 вересня скоротили час роботи дільниць під час незаконного російського голосування до Держдуми РФ. Замість звичного завершення о 20:00 вони працювали лише до 14:00. В окупаційній «виборчій комісії» пояснили це тим, що більшість жителів нібито вже проголосували.

Депутатка Державної думи Росії від КПРФ Анжеліка Глазкова внесла законопроєкт, який передбачає перейменування Санкт-Петербурга на Ленінград, а Волгограда — на Сталінград. Згідно з документом, нові назви мають повернути містам протягом року після набрання законом чинності.

Раніше у столовій Державної думи Росії перейменували популярну котлету по-київськи. На початку осінньої сесії парламенту біля страви з’явився новий цінник із назвою «котлета зі вершковим маслом».

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