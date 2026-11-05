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Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ щодо комплексу споруд Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині.

Таким чином, залишилися чинними рішення Господарського суду Тернопільської області від липня 2025 року та Західного апеляційного господарського суду від травня 2026 року, які передбачають повернення комплексу споруд у користування держави. Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Представники монастиря наполягали, що в корпусі келій постійно проживають черниці, а звільнення приміщень позбавить їх житла та можливості брати участь у богослужіннях. Через касаційне оскарження повернення майна державі раніше тимчасово зупинили.

У Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику наголосили, що будівлі є нежитловою пам’яткою архітектури, а договір користування забороняв постійне проживання в її приміщеннях. Крім того, термін дії договору безоплатного користування закінчився у вересні 2023 року.

Раніше монастир також намагався через суд домогтися передачі у власність 591,5 кв. м приміщень у корпусі келій, однак у задоволенні позову відмовили. У жовтні апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Джерело: Верховний Суд.

Релігійна організація УПЦ МП відмовляється виконувати чинне рішення суду щодо повернення в користування держави комплексу споруд Свято-Богоявленського жіночого монастиря, розташованого в місті Кременець на Тернопільщині.

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