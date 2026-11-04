Верховний Суд залишив Києву понад 5 га землі на Трухановому острові

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Верховний Суд підтвердив право Київської міської ради розпоряджатися земельною ділянкою площею майже 5,5 га на Трухановому острові. Суд не став змінювати рішення попередніх інстанцій, які задовольнили позов про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні комунальною землею.

Йдеться про ділянку водного фонду, що перебуває у комунальній власності та має особливу екологічну цінність.

Ще у 2013 році громадська організація зареєструвала право власності на нерухомість площею понад 1,5 тис. кв. м, якої фактично не існувало. Підставою стало судове рішення, яке згодом скасували.

Та попри судові спори, майно неодноразово перереєстровували. Зрештою його оформили на іноземну компанію, яка передала нерухомість в іпотеку громадській організації.

У суді довели відсутність нерухомості заявленої площі та домоглися скасування відповідних реєстраційних рішень, записів про право власності й іпотеку.

28 жовтня Верховний Суд підтримав позицію прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури та залишив рішення попередніх інстанцій без змін.

Джерело: Офіс генпрокурора

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