Від чоловіка до співачки: стало відомо, хто вніс заставу за Мудру

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За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави — 13,727 млн грн. Кошти надійшли кількома платежами від самої Мудрої, її цивільного чоловіка, співачки та компанії «Малтекс-М».

Найбільше — 5,937 млн грн — внесла сама Ірина Мудра. Ще 4,4 млн грн перерахував її цивільний чоловік Павло Поляруш, який із 2023 року очолює Управління роботи з проблемними активами НБУ.

Співачка та авторка пісень із Дніпра Марія Скабалланович внесла 2,4 млн грн. Журналістам вона не пояснила, що її пов’язує з Мудрою.

Решту — 990 тис. грн — двома платежами внесла луцька компанія «Малтекс-М», яка займається оптовою торгівлею м’ясом та іншою торговельною діяльністю. Її власник Сергій Ососов на запити журналістів не відповів.

Про розподіл платежів повідомили журналісти проєкту «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Джерело: Схеми

За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Раніше за Ірину Мудру намагалися внести понад 3 млн застави, але банки відхилили платежі. Під час засідання у Вищому антикорупційному суді свідки розповіли про спроби внести заставу за експосадовицю Ірину Мудру. За їхніми словами, платежі через Monobank та ПриватБанк провести не вдалося.

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