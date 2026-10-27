Від експериментів до впровадження: у Києві відбудеться «Ей! Ай! #2. Про ШІ без паніки»

6 листопада в Києві відбудеться друга зустріч «Ей! Ай! Про ШІ без паніки», присвячена практичному використанню штучного інтелекту в бізнесі. Організатори — UNIT.City та DevRain — об’єднають експертів і учасників, щоб розглянути реальні кейси, побачити інструменти в дії та знайти ідеї для власних команд.

Доступ до ШІ ще не означає його ефективного використання. Після придбання підписки перед бізнесом постають складніші завдання: обрати процеси для впровадження, підготувати команду, підключити потрібні інструменти та зрозуміти, яку користь дають зміни. Саме цим питанням буде присвячена друга зустріч «Ей! Ай! Про ШІ без паніки».

Програма поєднає розмови про готовність компаній до ШІ з демонстраціями конкретних рішень. Учасники зможуть побачити, як технологію застосовують інші, поставити запитання та оцінити, які підходи можуть спрацювати в їхньому бізнесі.

«Штучний інтелект стає частиною щоденної роботи бізнесу і вміння його застосовувати впливає на конкурентоспроможність компаній. Однак впровадження починається з конкретного завдання: що ми хочемо покращити, який результат отримати і як його виміряти. Для цього потрібні люди, готові вчитися, та обмін досвідом. “Ей! Ай!” — можливість перетворити інтерес до технології на зрозумілий план дій», — Павло Михайлюк, директор з розвитку UNIT.City.

Однією з тем зустрічі стане готовність бізнесу до роботи зі штучним інтелектом. Олексій Мінаков, Consultant & Educator in Generative AI, розповість про навчання команд і труднощі, які не зникають після купівлі підписки на ШІ-сервіс, а також продемонструє власних агентів у дії.

Досвідом «Сільпо» поділиться Ігор Дрозд, Chief Technology Officer компанії. Він покаже її MCP-сервер та розповість про хакатон, що зібрав понад 800 ідей. Це нагода дізнатися, як у компанії працюють із пропозиціями щодо застосування ШІ, та розпитати про технічний бік представленого рішення.

Олександр Краковецький, CEO DevRain, продемонструє, як розширювати можливості ШІ-асистентів через MCP — протокол, що дає змогу підключати до них зовнішні інструменти й сервіси. Учасники побачать демо та зможуть запропонувати завдання, щоб перевірити можливості такого підходу на практиці.

Окремою частиною програми стане батл ШІ-кейсів. Учасники презентують власні рішення, отримають зворотний зв’язок від журі та позмагаються за перемогу. Для авторів це можливість перевірити свої напрацювання й отримати професійний погляд на них, а для аудиторії — побачити більше сценаріїв використання ШІ. Подати кейс можна через форму за посиланням.

«Ей! Ай! #2. Про ШІ без паніки» стане майданчиком для предметної розмови про технологію: які завдання вже можна їй делегувати, що потрібно для впровадження та як допомогти команді зробити ШІ частиною робочих процесів.

Дата: 6 листопада.

Місце: Київ.

Квитки за посиланням.

Організатори: UNIT.City, DevRain.

Партнери: EUNITED Digital Hub, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, SharksCode.

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