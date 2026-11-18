Від початку 2026 року правоохоронці повідомили про підозру 111 посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також військово-лікарських комісій (ВЛК). Йдеться про 203 кримінальні провадження щодо корупційних правопорушень, пов’язаних із мобілізацією.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 811 тисяч доларів США, 15,5 тисячі євро та 885 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці зафіксували передачу двох автомобілів і талонів на 1,8 тисячі літрів дизельного пального.

Серед останніх викритих фактів - отримання грошей за вплив на переведення військовослужбовця до тилового підрозділу на Закарпатті, стрілянина у військовослужбовця колишнім заступником керівника ТЦК на Київщині та незаконне зняття чоловіка з розшуку через зміну даних у реєстрі «Оберіг» в Одесі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

На Київщині та Чернігівщині військовим ТЦК оголосили підозру за насилля.

Трьом посадовцям ТЦК оголосили підозру через понад 120 фіктивних мобілізацій.

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