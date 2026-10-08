Від початку повномасштабної війни в Україну повернули вже понад 2,6 тис дітей

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Від початку повномасштабної війни зафіксували 20 651 випадок депортації та/або примусового переміщення дітей. Водночас завдяки проведеним заходам на підконтрольну Україні територію вже вдалося повернути 2 665 дітей.

«Питання депортації українських дітей все частіше звучить на міжнародній арені. Така політика РФ спрямована на розрив зв’язку українських дітей із їхніми родинами, мовою, культурою та стиранням української ідентичності. Станом на 07.10.2026 офіційний державний портал «Діти війни» містить інформацію про 2 363 дитини, які перебувають у розшуку. Водночас місцеперебування 59 676 дітей уже встановлено. Окремо зафіксовано 20 651 факт щодо депортації та/або примусово переміщення дітей. Відтак в результаті проведених заходів на сьогоднішній день уже повернуто 2 665 дітей» , — зазначають у документі.

У Секретаріаті Уповноваженого акцентують: необхідно розмежовувати такі категорії дітей, як зниклі безвісти, та дітей, щодо яких установлено факт депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованій території чи території РФ. Адже, згідно з повідомленням, не кожна дитина, яку повернули на територію, підконтрольну уряду України, перебувала у статусі зниклої безвісти або у розшуку правоохоронних органів України.

Також зазначається, що вагому роль у встановленні місцеперебування дитини й організації її безпечного повернення відіграють партнери. Зазначається, що 83 дитини вдалося повернути за посередництва Держави Катар, а 30 дітей у найбільш складних випадках – за підтримки Першої леді США Меланії Трамп.

Про це Укрінформу повідомили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на запит.

З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Із окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей.

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