Від початку року в Україні викрили майже 300 угруповань із переправлення осіб через кордон

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З початку року в Україні правоохоронці та прикордонники викрили майже 300 організованих злочинних груп, які спеціалізувалися на нелегальному переправленні людей через державний кордон.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів під час брифінгу, що за цей період викрито близько 10 500 порушників кордону, зокрема 160 осіб за минулий тиждень, водночас добова кількість затримань зменшилася з 30–40 до 10–15 осіб.

Джерело: Укрінформ.

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