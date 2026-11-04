Від початку великої війни загинули 1220 працівників Укрзалізниці

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За час повномасштабного вторгнення Росії «Укрзалізниця» втратила 1220 співробітників. Крім того, внаслідок російських атак пошкоджено або знищено сотні одиниць залізничної техніки.

В «Укрзалізниці» повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 1220 залізничників. Це люди, які зустрічали пасажирів, керували поїздами, ремонтували колії та відновлювали сполучення після російських атак.

«За цією цифрою — 1220 життів: рідні, які більше не дочекаються їх удома, колеги, які більше не працюватимуть із ними пліч-о-пліч, і тисячі спогадів, які назавжди залишаться з нами», — зазначили в компанії.

У День залізничника пам’ять загиблих вшанували запуском «Поїзда залізної пам’яті» під гудок локомотива.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, російські удари пошкодили або знищили 616 локомотивів і 268 пасажирських вагонів.

Попри атаки, залізничники продовжують перевозити пасажирів і гуманітарні вантажі, проводити евакуацію та відновлювати пошкоджені вокзали й колії.

Також частина працівників залізничної галузі нині захищає Україну у війську. Минулої зими залізничники, крім своєї основної роботи, допомагали відновлювати енергетичні об’єкти після російських атак.

У Міністерстві подякували працівникам галузі за роботу в умовах війни та наголосили, що залізничне сполучення продовжує працювати й розвиватися.

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