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2026 рік був особливо проблемним для українсько-польських відносин. 20 червня 2026 року Володимир Зеленський відіслав поштою орден Білого Орла до канцелярії президента Польщі – бо напередодні Кароль Навроцький позбавив його цієї нагороди через указ про присвоєння підрозділу ССО «імені Героїв УПА». Зерно, кордон і мільйони українських біженців цього разу залишилися на другому плані. Кризу між двома союзниками у війні з Росією запустило непросте минуле двох держав, а точніше – рішення про минуле, ухвалені сьогодні.

UA.NEWS розповідає, які епізоди ХХ століття досі визначають порядок денний між Києвом і Варшавою та чому старі рани щоразу відкриваються від нових указів і законів.

№1 – Волинь: суперечка про одне слово

Одна з найтрагічніших сторінок українсько-польських взаємин минулого століття дуже ескалізувалася, пройшовши шлях від інтенцій примирення за часів президентства Кучми та Кваснєвського – до того, що ми маємо зараз. Тімоті Снайдер, який понад 20 років аналізує у своїх роботах події «кривавих землях» Східної Європи під час Другої світової війни, чітко стверджує: навесні-влітку 1943 року загони УПА разом із частиною місцевих селян проводили систематичні каральні акції проти польського населення Волині, наступного року – Східної Галичини. За підрахунками Снайдера, лише навесні й улітку 1943-го там загинули близько 40 тисяч польських цивільних, а 11 липня напади пройшли більш ніж у сотні сіл за один день.

Далі починаються розбіжності. Польський Інститут національної пам'яті говорить про приблизно 100 тисяч убитих поляків. Документи СБУ, на які посилається Радіо Свобода, фіксують 30 327 польських і 16 523 українські жертви.

Самі вбивства серйозні українські історики (як-от Ярослав Грицак у своїй роботі «Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст.») не заперечують. Конфлікт виник довкола кваліфікації. 4 червня 2025 року Сейм ухвалив закон, який зробив 11 липня державним днем пам'яті поляків – «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА». За попередню постанову 2016 року проголосувало 432 депутати, проти не виступив жоден. МЗС України відповіло, що такі односторонні кроки суперечать духу добросусідства.

Для України слово «геноцид» вириває Волинь із ланцюга взаємного насильства, у якому польське підпілля теж палило українські села та займалось етнічними чистками. Для Варшави відмова від нього звучить як торг над могилами. Факти давно лежать в архівах. Предметом суперечки стала назва.

№2 – Могили без хрестів

Після 1940-х тисячі загиблих з обох боків лишилися в безіменних ямах: поляки – на території нинішньої України, українці – у південно-східній Польщі. На цьому сюжеті добре видно, як швидко пам'ять перетворюється на важіль.

У квітні 2017 року в Грушовичах біля Перемишля демонтували пам'ятник воякам УПА. Український інститут національної пам'яті у відповідь заборонив польські пошуки на своїй території. Згодом заборона вийшла на рівень великої політики: у 2024-му віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш заявив (а у 2026-му повторив це у якості очільника Міноборони), що Україна не вступить до ЄС без розв'язання «волинського питання».

Цей мораторій зняли наприкінці листопада 2024 року, і ексгумації стали єдиною сферою з вимірним прогресом. У Пузниках на Тернопільщині навесні 2025-го знайшли рештки щонайменше 42 людей, а влітку 2026 року в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині підняли останки близько 50 жертв, а в серпні Київ погодив ексгумацію в Гуті Пеняцькій.

Археологія при цьому не завжди підтверджує готові версії: у березні в Углах на Рівненщині очікуваної масової могили не знайшли. А 6 серпня посольство України вимагало розслідувати осквернення братської могили вояків УПА біля села Ліски на Люблінщині. Доля мертвих досі залежить від політичної погоди.

№3 – «Герої УПА»: дві пам'яті про одну армію

Для поляка УПА передусім асоціюється з волинською трагедією. Для українця за останні 12 років протистояння російській агресії УПА стала символом збройного опору радянській владі, що тривав до середини 1950-х.

Обидва образи мають підстави, тому й зіштовхуються. Снайдер нагадує і про ідеологію: ОУН-Б, яка створила УПА, сповідувала інтегральний націоналізм з ідеєю етнічно однорідної держави.

Тригером стало 26 травня 2026 року, коли Зеленський надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» найменування «імені Героїв УПА». Лех Валенса зняв значок у кольорах українського прапора, а Навроцький ініціював процедуру, яка закінчилася вже згаданим позбавленням ордена. За опитуванням SW Research для Rzeczpospolitej, ставлення до українців після указу погіршилося у 51,9% поляків.

В Україні таке рішення спирається на широку підтримку. Так, за даними «Рейтингу», якщо у 2015 році їх показник схвалення був лише 41%, то у травні 2022-го він зріс до 81%. А восени 2023 року 90% опитаних КМІС і Фондом «Демократичні ініціативи», які знали про УПА, схвалювали визнання її вояків борцями за незалежність.

20 жовтня сценарій повторився на регіональному рівні. Львівська облрада оголосила 2027-й роком УПА, Романа Шухевича й Олега Ольжича. Радослав Сікорський піписав запит на заборону в'їзду для автора ініціативи, а МЗС України назвало рішення контрпродуктивним.

№4 – «Вісла» і Ласків: рахунок, який веде українська сторона

Польська пам'ять бачить в українцях переважно виконавців депортацій. Українська тримає інший рахунок. З жовтня 1944 до червня 1946 року Польщу покинули 482 тисячі українців, із них близько 300 тисяч — під прямим примусом. Улітку 1947-го операція «Вісла» розпорошила по північному заходу країни ще близько 140 тисяч людей. Майже 4 тисячі потрапили до табору в Явожні, серед них 823 жінки й дитини.

Були й убивства. 10 березня 1944 року загони Армії Крайової та Селянських батальйонів напали на село Ласків на Холмщині. Історики встановили імена 327 загиблих.

У 2023 році комісія польського IPN у Жешуві закрила слідство щодо «Вісли», не знайшовши підстав визнати депортацію злочином. Об'єднання українців у Польщі нагадало, що ще 1990 року Сенат засудив акцію за принцип колективної відповідальності.

Вже згаданий Тімоті Снайдер, який досліджував обидві трагедії, застерігає від двох крайнощів. Говорити про «Віслу», оминаючи 1943 рік, непереконливо. Подавати депортацію як простий наслідок дій УПА – так само хибно. На логічне питання, що ж робити – шанувати спільну памʼять та шукати примирення, повертаючись до риторики періоду Кучми-Краснєвського. Але не все так просто

№5 – ОУН і Національний Пантеон: провідники повертаються додому

Найглибше коріння сварки сягає міжвоєнної Польщі. Після розпаду Російської та Австрійської імперій Україна програла свої визвольні змагання, а Польща отримала державу. У ній опинилися мільйони українців західних областей, яким Друга Річ Посполита відмовляла українській меншині в національних прагненнях і заселяла схід «осадниками». У 1929 році виникла ОУН, а 1936-го польський суд засудив Степана Бандеру за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького.

У 2026 році Україна почала повертати з еміграції останки провідників ОУН. 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали Андрія Мельника, 18 серпня – засновника організації Євгена Коновальця. 1 липня Рада ухвалила закон про Український національний пантеон, серед можливих героїв якого прямо названі головнокомандувачі УПА. Речник польського президента назвав це «черговим етапом ескалаційних дій».

Варшава відповідає дзеркально. З вересня 2025 року в Сеймі лежить президентський проєкт, що прирівнює пропаганду «бандеризму» до пропаганди нацизму й комунізму; перше читання відбулося 3 липня 2026 року. Українські історики назвали таке прирівнювання сумнівним. Польський Конституційний трибунал у 2019 році вже визнав розмитим схоже формулювання про «українських націоналістів».

Коновальця вбив радянський агент за п'ять років до Волині, Мельник очолював поміркованішу фракцію ОУН, яка не відповідальна на обговорені тут злочини. Однак Польщу дратує сам принцип державного вшанування. Справжнім детонатором стане Шухевич або Бандера в Пантеоні.

2027: рік, до якого варто готуватися вже зараз

Наступного року збігаються кілька дат. У квітні мине 80 років від початку «Вісли», восени – 85 років від заснування УПА. Рік принесе й 120-річчя Шухевича, а навесні мають початися ексгумації в Гуті Пеняцькій і Ласкові.

Досвід 2025–2026 років показує, як по-різному працюють ці сюжети. Указ чи рішення облради за кілька днів руйнують довіру, яку пошуковці, історики та помірковані політики будували роками. Лопата археолога рухається повільно, зате повертає загиблим імена. Дональд Туск попереджав: якщо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось третій. У Москві цю думку, схоже, розуміють найкраще.

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